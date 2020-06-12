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В Москве от COVID-19 вылечились еще 2 255 человек

Кирилл Васин
09:32 12.06.2020
Всего в столице болезнь победили 118 024 человека.
В Москве от COVID-19 вылечились еще 2 255 человек
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

В столице после прохождения курса лечения от коронавируса вылечились еще 2 255 инфицированных. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2 255 пациентов», - рассказала Ракова.

Она добавила, что всего в городе болезнь победили 118 024 человека.

Заместитель мэра отметила, что при выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет без хронических заболеваний, с отрицательными анализами на ВИЧ, гепатиты В и С.

Также предлагается стать социальными волонтерами и помогать тем, кто борется с болезнью в домашних условиях.

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