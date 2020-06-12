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«Живой жезл»: попытки нетрезвого водителя отбиться удавом от сотрудников ДПС попали на видео

Кирилл Васин
09:59 12.06.2020
Удав был доставлен в питомник.
© Видео: ochevideo, Instagram © Фото: kp.ru

Сотрудники ДПС Екатеринбурга ночью 11 июня после непродолжительной погони остановили водителя на белом автомобиле Lada. Полицейские попросили мужчину выйти из машины, но он отказался это сделать, решив защищаться при помощи колумбийского удава. Видео ситуации попало в Сеть.

На кадрах видно, как сотрудники полиции пытаются вытащить мужчину, предположительно находящегося в нетрезвом состоянии, из машины. Водитель не желает сдаваться, отбиваясь живым удавом. В итоге мужчина все же оказывается на улице.

Позже предположения о том, что водитель был нетрезв, подтвердила экспертиза. Ему выписали штраф, далее нарушителя ожидает лишение прав.

Удав в потасовке не пострадал, но специалисты обнаружили у него дефект челюсти и пересушенность кожи.  Сейчас он доставлен в питомник, сообщает РИА Новости.

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