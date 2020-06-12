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Неприкасаемые: раскрыты способы мошенников по взлому карт с бесконтактной оплатой

Кирилл Васин
09:00 12.06.2020
По словам специалиста, для кражи средств злоумышленники применяют два основных способа.
Неприкасаемые: раскрыты способы мошенников по взлому карт с бесконтактной оплатой
© Фото: Karl-Josef Hildenbrand, dpa, Globallookpress

Руководитель отдела анализа защищенности веб-приложений Positive Technologies Ярослав Бабин назвал способы, которые мошенники используют для кражи средств с карт бесконтактной оплаты россиян.

По его словам, существует два основных способа. В качестве первого из них выступает кража через так называемый POS-терминал или спецустройство, которое «создаст» ненастоящую покупку, на оплату которой будут списаны деньги.

Этот способ считается не очень надежным среди злоумышленников, ведь для его реализации необходимо оформить счет в банке на юридическое лицо, а также иметь терминал, который до этого прошел регистрацию в налоговой инспекции. Обычно такие счета быстро блокируют, мошенники не успевают вывести с них деньги.

При втором способе данные бесконтактной карты считываются специальным прибором. Далее их используют для совершения транзакций, сообщает РИА Новости.

Ранее эксперт назвала эффективные методы обезопасить от кражи деньги на карте. О них рассказала руководитель проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

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