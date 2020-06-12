СМИ: в жилом доме в Ставропольском крае произошел взрыв газа

По информации СМИ, в жилом одноэтажном доме в поселке Заречный Нефтекумского городского округа в Ставропольском крае произошел взрыв газа, с ожогами госпитализирован один человек.

Информация о взрыве газа пока официально не подтверждена, однако в МЧС по краю подтвердили факт происшествия.

«12 июня в 00.44 в дежурную смену “ЦУКС (управление) ГУ МЧС России по Ставропольскому краю” от диспетчера ЕДДС Нефтекумского ГО поступило сообщение о происшествии по адресу: Нефтекумский ГО, п. Затеречный, ул. Коммунальная, д 2/4 (частное домовладение)», — сообщили в МЧС.

В ведомстве отметили, что на место выехали семь человек и две единицы спецтехники.

Было зафиксировано частичное обрушение стен и потолочного перекрытия однооэтажного дома на двух хозяев. По сообщанию МЧС, пострадал один человек, погибших нет. Специальные службы выясняют причины случившегося.