Роспотребнадзор подготовил новые требования для продуктовых магазинов

Роспотребнадзор разработал проект новых санитарных требований к продуктовым магазинам и рынкам, направленных на предотвращение распространения инфекций и отравлений.

Среди прочего, работникам магазинов запретили продавать упавшие на пол товары, взвешивать продукцию без специальной упаковки. Хлеб и хлебобулочные изделия требуется продавать также только в упаковке.

Не допускается продажа бахчевых, вроде арбузов, по частям. Все использующиеся при организации торговли передвижные средства должны в конце дня проходить санитарную обработку. Запрещено выливать жидкости обратно в общую тару из посуды покупателя при их продаже.

Торговые палатки и киоски требуется оснастить раковинами для мытья рук. Передвижные торговые объекты должны располагаться в пешей доступности от туалета. Рыбные магазины нельзя размещать в жилых или административных зданиях, а также постройках, пристроенных к ним. Об этом говорится в проекте ведомства, размещенном на официальном сайте нормативных правовых актов.