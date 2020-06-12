Врач объяснила опасность холодных рук и ног

Доктор медицинских наук, профессор Светлана Трофимова рассказала, что холодные ноги и руки могут выступать верным признаком ослабления иммунитета.

По ее словам, конечности замерзают из-за ухудшения кровообращения, которое возникает в начале развития инфекций: происходит перераспределение крови, организм направляет ее для поддержания работы жизненно важных органов.

В качестве дополнительных признаков возникновения инфекций специалист назвала конъюнктивит, покраснение и сухость глаз. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия 1»

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова рассказала «Звезде», как уберечь себя от недомоганий в жару. По ее словам, главным правилом может служить рекомендация как можно меньше находиться под палящим солнцем.