МЧС: на место разлива топлива в Норильске вернулись птицы

В МЧС РФ предположили начало восстановления фауны на месте аварии с разливом топлива в Норильске из-за того, что туда вернулись птицы.

В ведомстве отметили, что вблизи места ЧС обнаружены лебеди, утки и чайки.

«Возвращение птиц позволяет предположить, что постепенно происходит восстановление местной фауны», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В МЧС добавили, что работающие на месте спасатели для своих нужд используют очищенную от нефтепродуктов воду.

На территории ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая произошла разгерметизация резервуара хранения топлива, в местные реки попали около 20 тысяч тонн нефтепродуктов.

В отношении главы города Рината Ахметчина возбуждено уголовное дело о халатности.