МЧС: на место разлива топлива в Норильске вернулись птицы
В ведомстве отметили, что вблизи места ЧС обнаружены лебеди, утки и чайки.
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В МЧС РФ предположили начало восстановления фауны на месте аварии с разливом топлива в Норильске из-за того, что туда вернулись птицы.
В ведомстве отметили, что вблизи места ЧС обнаружены лебеди, утки и чайки.
«Возвращение птиц позволяет предположить, что постепенно происходит восстановление местной фауны», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
В МЧС добавили, что работающие на месте спасатели для своих нужд используют очищенную от нефтепродуктов воду.
На территории ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая произошла разгерметизация резервуара хранения топлива, в местные реки попали около 20 тысяч тонн нефтепродуктов.
В отношении главы города Рината Ахметчина возбуждено уголовное дело о халатности.