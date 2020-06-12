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Дождь, гроза и град ожидают москвичей в День России

Кирилл Васин
07:00 12.06.2020
Из-за сильного ветра, грозы и дождя в Москве 12 июня объявлен желтый уровень опасности.
Дождь, гроза и град ожидают москвичей в День России
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Жителей Москвы в День России 12 июня ждет облачная погода, дождь, гроза и град. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

В столице днем воздух прогреется до 24-26 градусов тепла. Ночью температура может опуститься до 13 градусов выше нуля.

В Гидрометцентре рассказали, что скорость северного и северо-восточного ветра составит 5-10 м/с, возможны порывы до 14-19 м/с. Из-за сильного ветра, грозы и дождя в Москве 12 июня объявлен желтый уровень опасности.

Атмосферное давление — около 749 мм ртутного столба.

В Московской области ожидается 21-26 градусов выше нуля днем и 10 — ночью.

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