Российский экипаж МКС поздравил соотечественников с Днем России

Космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, являющиеся членами экипажа МКС, поздравили соотечественников с Днем России.

Иванишин отметил, что День России выступает символом мощи нашей страны, объединяя всех ее патриотов.

«Этот праздник символизирует мощь и величие российского государства, объединяя всех, кто гордится героическим прошлым нашей Родины, с уверенностью смотрит в ее будущее, увлеченно и ответственно строит настоящее», - сказал Иванишин.

Вагнер, в свою очередь, напомнил, чем для каждого является Родина.

«Для каждого из нас Россия — это наша Родина, дорогие сердцу места, домашний очаг, близкие люди. Именно эти ценности будут объединять нас, мотивировать к совершению дел и поступков во благо любимой страны», — заметил космонавт.

Вагнер также пожелал россиянам терпения, успеха и достижения целей, любви, счастья и благополучия. Соответствующее видео выложил Роскосмос на своей странице в Twitter.

День России отмечается с 1992 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года. Он является праздничным нерабочим днем.



