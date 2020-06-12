Число зараженных COVID-19 по всему миру превысило 7,27 миллиона

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на данный момент от коронавируса во всем мире погибли более 413 тысяч человек, заражены более 7,27 миллиона.

В ВОЗ отметили, что за последние сутки в мире подтверждено 128 419 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 5 347 человек. Общее число больных составляет 7 273 958 человек. Всего во время пандемии погибли 413 372 зараженных.

Ранее ученые спрогнозировали сроки завершения пандемии коронавируса в России. Проблему исследовали специалисты из Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева.



