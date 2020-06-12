В Совфеде объяснили решение не приглашать Зеленского на Парад Победы

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков объяснил решение не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на Парад Победы, который в этом году пройдет 24 июня.

По его словам, для приглашения Зеленского не было оснований.

«Более того: приглашение было бы на 100% отклонено, но стало бы объектом пропагандистских манипуляций и дало бы шанс Зеленскому показать отсутствующий у него политический вес», — написал Пушков на своей странице в Twitter.

Ранее решение не отправлять приглашение Зеленскому прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Украина не является участницей СНГ, лидерам стран которых приглашения отправили, и не показывала желание разделить радость от праздника.



