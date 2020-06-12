Салют, граффити и онлайн-флэшмобы: как отметят День России на территории страны

В пятницу, 12 июня, празднование Дня России охватит жителей всех регионов страны. Так, в Москве состоится большой праздничный концерт, а в субъектах будут организованы онлайн-флэшмобы и патриотические акции.

Глава государства Владимир Путин в День России вручит золотые медали Героям Труда и примет участие в церемонии подъема флага на Поклонной горе.

Вечером на Красной площади состоится праздничный концерт «Мы - вместе!», зрителями которого станут волонтеры, оказывающие помощь в период борьбы с коронавирусом.

Отмечается, что все они уже сдали тесты на COVID-19, артистам проведут исследование во время подготовки к концерту.

Помимо этого, на протяжении концерта будет соблюдена дистанцированность.

В более 40 регионах страны, в частности, на острове Кижи, мысе Ласпи в Севастополе, на Куршской косе в Калининграде, пройдут символические акции поднятия государственного флага, а на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции появится самое большое граффити с названием страны.

Помимо этого, все желающие с разных уголков страны могут принять участие в музыкальном онлайн-флэшмобе «Молодежки ОНФ». Для этого необходимо снять видеоролик с исполнением песни «От чего так в

России березы шумят» и опубликовать на своих личных страницах в Сети с соответствующими хэштегами.

Школьников и студентов ждет специальный флэшмоб «Расскажи о Родине», который организует Российский союз молодежи.

Для этого им нужно снять и выложить в соцсетях фото и видео о любимых достопримечательностях своего региона.

День России ежегодно отмечается 12 июня с 1992 года. Именно в этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете страны.