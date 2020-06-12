Терапевт объяснила, сколько можно и нужно пить воды

В жаркую летнюю пору для здоровья совершенно необходимо пить много воды. Однако, что именно следует понимать под этим «много» четко не установлено. Об этом рассказала врач-терапевт Ольга Кашубина.

Все сторонники здорового образа жизни и правильного питания когда-нибудь слышали о необходимости пить большое количество воды в день и очищать этим свой организм. Одним из популярных заблуждений, связанных с этим, является миф о норме воды в восемь стаканов в день.

Кашубина отметила, что подобные меры совершенно не являются необходимыми. Человеческое само способно подсказать, какое количество жидкости ему необходимо, и пересиливать себя не стоит.

«У нас в организме довольно неплохо настроен центр жажды», - цитирует ее радио Sputnik.

Врач уточнила, что для обеспечения необходимого уровня воды можно просто устранять жажду, не стремясь к бессмысленным показателям. Единственная деталь, летом жажда может наступать очень быстро.

Специалист уточнила, что важно в данном случае проследить за состоянием детей, так как они плохо различают сигналы жажды. Заставлять пить их совершенно не нужно, но следует почаще предлагать им воду в летнее время.

Ранее кардиолог рассказал, что иметь при себе воду – обязательное правило летних дней, которое, вместе с ношением головного убора, являются основными мерами безопасности в жару.