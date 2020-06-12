Засияла яркими красками: в Москве прошла репетиция 3D-проекций ко Дню России
Жители столицы могли наблюдать яркое mapping-шоу на Манежной площади и Кремлевской набережной.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Москве накануне празднования Дня России прошла репетиция красочных проекций.
Жители столицы могли наблюдать яркое mapping-шоу на Манежной площади и Кремлевской набережной.
На кадрах видно, как красочные картинки со словами благодарности в адрес врачей, волонтеров, доноров и других специалистов, которые оказались на передовой пандемии коронавируса, сменяют друг друга.
День России отмечается ежегодно 12 июня с 1992 года.