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«Спасибо русскому народу»: военные ЦППВС привезли очередную партию гумпощи в Алеппо

Светлана Головина
Павел Ремнев
05:30 12.06.2020
Всего российские военные раздали более четырех тысяч тонн продуктов, питьевой воды и товаров первой необходимости.
«Спасибо русскому народу»: военные ЦППВС привезли очередную партию гумпощи в Алеппо
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российские военнослужащие Центра по примирению враждующих сторон привезли очередную партию гуманитарной помощи в Алеппо - 250 пакетов, внутри которых уже традиционные продуктовые наборы и целая тонна только что испеченных лепешек.

«Спасибо русским войскам, и русскому народу. Ваша помощь крайне важна для нас, ведь мы только вышли из этой войны, а на нашу страну сразу обрушились международные санкции. Так что вы сами видите, сколько людей пришли сегодня сюда, сколько людей нуждается в помощи», - представитель армянского сообщества Зейбут Геворкян.

Алеппо уже не обстреливают боевики - сирийская армия при поддержке российских ВКС смогла «выдавить» террористов в идлибскую зону деэскалации. Однако экономическая ситуация по-прежнему остается непростой, из-за чего за продовольственными наборами выстраивается длинная.

«Я не смотрел пока, что в пакете, но знаю, что русские не жадные люди и уверен, что там хорошие продукты. Конечно, нам нужна помощь! Из-за карантинных мероприятий и комендантского часа мы долгое время были безработными», - поделился местный житель Шара Петроус

Всего военные из центра по примирению враждующих сторон раздали более четырех тысяч тонн продуктов, питьевой воды и товаров первой необходимости.

Подобные акции по оказанию гуманитарной помощи семьям, наиболее нуждающимся в ней российские военнослужащие проводят на территории всей Сирии.

«Сегодня мы проводим гуманитарную акцию по оказании помощи населению города Алеппо. Подобного рода мероприятия планируем проводить в будущем, как это происходило ранее на протяжении нескольких лет», - заявил представитель ЦППВС Максим Солоха.

Всего на протяжении этих лет российские военные провели уже 2420 подобных акций.

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