МЧС работает в режиме повышенной готовности в связи с празднованием Дня России

В связи с празднованием Дня России подразделения МЧС на территории страны переведены в режим повышенной готовности на весь период выходных. Сотрудники готовы к максимально быстрому реагированию в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Согласно сообщению пресс-службы министерства, к работе готовы около 100 тысяч человек и 20 тысяч единиц техники. На пространствах проведения мероприятий, посвященных национальному празднику, организованы специальные дежурства, форма осуществления которых варьируется в разных регионах в зависимости от ситуации с распространением COVID-19.

Особое внимание в мониторинге ситуации обращено на водные объекты.

В МЧС, согласно данным ТАСС, также добавили, что в настоящее время на большей части территорий России наблюдается жаркая летняя погода. Согласно сообщению министерства, в 52 регионах в связи с этим официально установлен особый противопожарный режим. Население также убедительно просят проявлять осторожности и бдительность и не допускать нарушений пожарной безопасности.