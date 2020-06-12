«Цунами» в небе: облака над Екатеринбургом испугали горожан

В небе над Екатеринбургом появились невероятного вида и формы облака. Город накрыл грозовой фронт, создавший крайне необычный визуальный эффект.

Пользователи в Cети сравнивают удивительную картинку то с рукой, хватающей здания, то с крыльями. Самая частая ассоциация морская – по словам жителей, город будто бы захлестнуло огромной волной.

© Яна Леонтьева (Девяшина), Вконтакте

Большинство комментаторов отмечают, что никогда не видели подобного прежде. Некоторые признаются, что вид кажется им немного пугающим и тревожным.

Фантастические фотографии и видео уже расходятся по социальным сетям.