«Цунами» в небе: облака над Екатеринбургом испугали горожан
Многие пользователи в сети признаются, что впервые в жизни увидели нечто подобное.
© Видео: Алина Винтер, Вконтакте © Фото: Маргарита Поповцева, Вконтакте
В небе над Екатеринбургом появились невероятного вида и формы облака. Город накрыл грозовой фронт, создавший крайне необычный визуальный эффект.
Пользователи в Cети сравнивают удивительную картинку то с рукой, хватающей здания, то с крыльями. Самая частая ассоциация морская – по словам жителей, город будто бы захлестнуло огромной волной.
Большинство комментаторов отмечают, что никогда не видели подобного прежде. Некоторые признаются, что вид кажется им немного пугающим и тревожным.
Фантастические фотографии и видео уже расходятся по социальным сетям.