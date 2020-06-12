Ким Чен Ын поздравил Путина и россиян с праздником

Глава КНДР Ким Чен Ын отправил российскому президенту телеграмму с поздравлениями с национальным праздником – Днем России, отмечающимся в стране 12 июня. Такую информацию сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство.

«Шлю горячее поздравление и теплый привет вам, правительству и народу РФ от имени правительства и народа КНДР», - написал корейский лидер.

Он отметил, что в настоящее время Россия, преодолевая все преграды на пути, успешно следует по пути, ведущему к «сильной и процветающей стране». Достижения же России, как указал Ким Чен Ын, радуют народ корейского государства.

Глава КНДР пожелал российскому президенту новых высот в рабочей деятельности и здоровья, а также заявил, что надеется на дальнейшее развитие и упрочнение сотрудничества и дружбы между двумя странами, корнями уходящей в историю.

Северокорейский лидер указал, что имеет основательную уверенность в том, что заключенные между Россией и КНДР договоренности будут полностью соблюдаться и поспособствуют крепким и совершенствующимся отношениям между странами.