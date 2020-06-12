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Работаем в полном объеме: в медцентрах Минобороны проходят лечение свыше 600 человек

Светлана Головина
05:00 12.06.2020
Современное оборудование госпиталей позволяет принимать пациентов не только с коронавирусной инфекцией, но и другими патологиями.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Военные врачи многопрофильного медицинского центра(ММЦ) Минобороны России в подмосковном Одинцово с начала работы вылечили и выписали 279 пациентов, в числе которых 125 гражданских.

На территории ММЦ созданы все условия для раздельного пребывания, качественной диагностики и лечения - аппараты компьютерной томографии, ангио-графические и рентгенологические установки, эндоскопическое, лабораторное и патологоанатомическое оборудование, аппарат магнитно-резонансной томографии. Новейшее оборудование установлено также в реанимационных отделениях и операционных.

Отмечается, что в медцентре пациенты могут получить все виды специализированной помощи - от диагностики до хирургического лечения.

Положительная динамика наблюдается и в стационаре временного госпиталя развернутого в подмосковной Кубинке.

За время работы центра военными медиками уже было вылечено и выписано 163 пациента, еще получают необходимое лечение 327 человек.

В работе инфекционного центра задействованы врачи-инфекционисты, медсестры из Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, медицинских служб Центрального и Восточного военных округов.

В тоже время в Нижнем Новгороде пока загрузка медцентров заболевшими активно продолжается.

«Мы работаем в полном объеме. На данный момент загрузка приближается к максимальной. Поступают разные больные, мы лечим и членов семей военнослужащих и гражданских лиц. В настоящий момент состояние у всех стабильное, тяжелых больных нет, и за это время нам удалось обойтись без потерь», - рассказал заместитель начальника центра Владимир Вяльцев.

Отмечается, что ММЦ в Нижнем Новгороде был построен за рекордные 28 суток, и сдан первым из построенных 16 многофункциональных медцентров.

Набор диагностических возможностей медицинского центра позволяет в кратчайшие сроки проводить все необходимые обследования, что в свою очередь уменьшает время на постановку окончательного диагноза, выработку тактики лечения больного и сроки его выздоровления.

Благодаря своей многофункциональности, наличию современного оборудования, квалификации медицинского персонала и расположению помещений, в центре может проводиться лечение  не только инфекционных заболеваний, но и любой терапевтической патологии.

Медицинская помощь в лечении коронавируса как военнослужащим, так и гражданскому населению оказывается и в Калининграде.

В медцентре Минобороны создан и постоянно поддерживается достаточный запас всех необходимых лекарственных препаратов, средств защиты и современной медицинской аппаратуры для оказания специализированной помощи пациентам.

На сегодняшний день всего в 16 многофункциональных медицинских центрах Минобороны России проходит лечение 601 человек.

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