В Госдуму внесут законопроект о выплатах для домохозяек

В Госдуму в понедельник, 1 июня, будет внесен законопроект о выплатах пособий домохозяйкам. Об этом сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета ГД РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Согласно документу, предполагаемая сумма ежемесячного пособия должна составлять размер одного МРОТ. На сегодняшний день минимальный размер оплаты труда составляет 12 тысяч 130 рублей.

«Ежемесячное денежное пособие в связи с ведением домашнего хозяйства устанавливается в размере, равном минимальному размеру оплаты труда», - говорится в документе.

Получать пособие сможет один из членов семьи, занимающийся ведением домашнего хозяйства. Однако, на выплаты смогут претендовать не все домохозяйки. Только безработные и при условии, что среднедушевой доход семьи не будет превышать двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе, пишет РИА Новости.

В законопроекте также определяется само понятие домашнего хозяйства. Имеется ввиду уборка дома, приготовление еды, уход за детьми и престарелыми родителями, а также инвалидами с детства I группы и прочая деятельность.

С 1 июня в России начнут выплаты семьям на детей в возрасте от 3 до 7 лет, и единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет. В первый день лета доплату в 10 тысяч получат 10 миллионов семей.