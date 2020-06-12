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Ученые выявили зависимость распространения коронавируса от погоды

Анна Берестовая
03:06 12.06.2020
На территориях с большим числом зараженных COVID-19 наблюдались очень схожие климатические показатели.
Ученые выявили зависимость распространения коронавируса от погоды
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Специалисты из медицинского факультета университета Мэриленда в ходе проведенных исследований смогли отследить зависимость между распространением COVID-19 и изменением климатических условий.

Ученые провели сравнительный анализ 50 городов мира, большая часть которых имела крайне низкие показатели заражаемости коронавирусной инфекцией, а восемь, напротив, очень высокие.

Городами с широким распространением болезни стали Ухань, Милан, Мадрид, Париж, Сиэтл, Токио, Тэгу и Ком. Полученные результаты ученые представили в виде карты.

Исследователи обнаружили, что в период с января по март во всех них фиксировалась схожая климатическая картина: температура от 4 до градусов, а также низкая влажность.

«Я не ожидал такого совпадения температур и влажности в восьми городах, это просто удивительно», - цитируют Daily Mail одного из ученых, доктора Мохаммада Саджади.

Согласно его словам, коронавирусная инфекция распространяется почти тем же образом, что и сезонный вирус, и зависит от температуры и влажности. Наиболее высокой активности распространения COVID-19, исходя из наблюдений, будет достигать зимой и ранней весной.

Ранее американские ученые пришли к выводу, что обладатели первой группы крови приблизительно на 18% меньше подвержены заражению коронавирусом.

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