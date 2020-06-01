В Подмосковье с 3 июня начинают работать салоны красоты, солярии и сауны

В Московской области с 3 июня возобновят работу салоны красоты и спа-салоны, солярии, сауны и бани, площадь помещений которых не превышает 400 квадратных метров, а также имеющие отдельный вход. Соответствующий постановление подписал в понедельник, 1 июня, губернатор Андрей Воробьев.

«Иные объекты розничной торговли при соблюдении следующих условий - площадь торгового зала составляет до 400 квадратных метров (включительно), наличие наружного (уличного) входа в объект розничной торговли», - говорится в документе.

Также могут возобновить работу массажные салоны и иные организации, оказывающие услуги «при очном присутствии гражданина», деятельность которых была приостановлена в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.

Ранее в Подмосковье было разрешено верующим присутствовать на богослужениях, которые проводятся на открытом воздухе, а также посещать храмы, когда в них не идут службы.

Также в Подмосковье разрешено открыть спортивные объекты и учебно-тренировочные базы профессиональных футбольных клубов, при условии соблюдения санитарно-эпидемических норм.