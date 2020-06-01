В Москве скончался 71 пациент с коронавирусом

В Москве за сутки от коронавирусной инфекции скончался еще 71 пациент. Об этом сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с заболеванием в столице.

Отмечается, что у погибших был подтвержден диагноз пневмония, а тест на COVID-19 дал положительный результат.

За все время в Москве от инфекции скончалось 2624 человека. Сутками ранее сообщалось о 76 умерших пациентах.