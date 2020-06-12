Госсекретарь США поздравил россиян с Днем России
Праздник отмечается 12 июня ежегодно с 1992 года.
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Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео поздравил россиян с Днем России. Поздравительное обращение было опубликовано на официальном сайте департамента.
«От имени правительства США и американского народа я поздравляю граждан РФ с праздником День России», - говорится в поздравлении.
День России отмечается ежегодно с 1992 года 12 июня - в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.