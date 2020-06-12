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Назван главный киногерой всех времен

Анна Берестовая
02:39 12.06.2020
Главный персонаж в истории кино был выбран путем голосования зрителей.
Назван главный киногерой всех времен
© Фото: Supplied by Film Stills.netwww.filmstills.net Globallookpress

Главным героем во всей истории киноиндустрии был признан знаменитый ученый, путешественник и искатель приключений Индиана Джонс. Персонаж американской приключенческой франшизы, сыгранный актером Харрисоном Фордом, стал лидером опроса читателей журнала Empire, результаты которого были опубликованы накануне.

Образ бесстрашного археолога был создан в 1973 году основателем киностудии Lucasfilm Джорджем Лукасом. Лукас же и стал продюсером будущей серии полнометражных лент о докторе Джонсе, режиссером которых был выбран Стивен Спилберг.

На втором месте оказалась героиня Сигурни Уивер из саги «Чужой» прапорщик Эллен Рипли. Третьим героем истории кино стал Железный человек, исполненный Робертом Дауни-младшим.

В десятку лидеров также вошли Капитан Америка, Люк Скайуокер и Лея из «Звездных войн», между которыми расположился знаменитый Бэтмен, а также Агент 007, Супермен и Черная пантера.

Ранее стало известно, что американский актер Харрисон Форд вновь появится на больших экранах в роли археолога Индианы Джонса в пятом фильме известной франшизы.

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