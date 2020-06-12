В Казани тушат пожар после взрыва в газохранилище
В результате происшествия погиб один человек, двое пострадали.
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К тушению пожара после взрыва в газохранилище в Казани привлечен вертолет Ми-8.
ЧП произошло на улице Северозападная, 10 на одной из газовых заправок. В результате происшествия погиб один человек, его личность устанавливается. Еще трое пострадали. По данным источника в МЧС, предварительно взорвалась цистерна со сжиженным газом.
Все подробности происшествия устанавливаются.