Число номинантов на «Оскар» в категории «Лучший фильм» станет постоянным

Киноакадемия Соединенных Штатов приняла решение, что число номинантов на кинопремию «Оскар» в категории «Лучшая картина года» будет фиксированным.

Теперь в данной категории будут представлены только 10 номинантов.

Отмечается, что данное решение было обусловлено стремлением сделать премию, которую в последние годы обвиняли в расовой дискриминации, более репрезентативной.

Помимо этого, киноакадемия будет в течение всего года показывать своим членам претендующие на участие в «Оскаре» картины онлайн, чтобы обеспечить создателям максимальную возможность показать свои работы киноакадемикам.

Очередная, 93-я церемония вручения наград премии за заслуги в области кинематографа за 2020 год состоится 28 февраля 2021 года.