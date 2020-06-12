За сутки в Москве зарегистрировано 44 смерти от коронавируса

За последние сутки на территории столицы от коронавирусной инфекции скончались 44 пациента. У всех умерших была диагностирована пневмония и тестово подтверждено заражение COVID-19.

Такую информацию предоставил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Россиянам напоминают, что любые, даже легкие симптомы ОРВИ могут быть началом развития COVID-19. Для собственной безопасности и безопасности окружающих при первых проявлениях недомогания необходимо вызвать на дом врача для определения заболевания и получения рекомендаций по его лечению. Заниматься самолечением настоятельно не рекомендуется.

Главный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова ранее указала, что в настоящее время коронавирус в стране еще не побежден, хотя опасность заражения стала меньше.