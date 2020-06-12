В Тель-Авиве в честь Дня России развернули триколор
Акция была проведена с соблюдением указаний местных властей, направленных на предотвращение распространения коронавируса.
© Фото: Россотрудничество
В Тель-Авиве развернули флаг России площадью 600 квадратных метров в честь Дня России. Видео акции было опубликовано Россотрудничеством.
На кадрах представлено, как местные жители развернули в центре города флаг России. Также на видеоролике транслируется поздравление от имени объединения русскоязычных женщин, координационного совета организации русскоязычных соотечественников, а также других общественных организаций Израиля.
Ранее в честь празднования Дня России от Соединненных Штатов поздравление направил Майк Помпео.