Взрыв прогремел в газохранилище в Казани

В Казани в наземном газохранилище емкостью 100 кубометров произошел взрыв сжиженного газа. В результате происшествия погиб один человек, еще трое пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы города.

По информации источника агентства, после взрыва в газохранилище начался пожар, ему присвоен четвертый номер сложности. Есть угроза распространения огня на другие емкости.

Информация о случившемся уточняется.