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«Тюрьма меня ничему не научила»: Кокорин рассказал о жизни в колонии

Валентина Пескова
22:19 12.06.2020
Футболист, который честно отбыл наказание за драки, заявил, что никому не пожелает оказаться за решеткой.
«Тюрьма меня ничему не научила»: Кокорин рассказал о жизни в колонии
© Фото: Maxim Konstantinov, Globallookpress

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал, что он увидел за время пребывания в колонии ужасные вещи, и в жизни никому не пожелает оказаться там. По словам футболиста, многие интересовались у него, изменился ли он сам после пребывания в колонии. В прямом эфире на канале экс-футболиста киевского «Динамо» и московского «Локомотива» Александра Алиева в YouTube Кокорин ответил, что пребывание за решеткой его ничему не научило.

«Есть вещи, которые мы и так понимали - нужно любить свою семью, родственников. В этой ситуации они пострадали больше. Мы были закрыты от них. Что я там увидел? Это ужасно. Никому в жизни не пожелаю такого», - сказал Кокорин

Как рассказал Кокорин, в колонии он познакомился со многими ребятами из Украины, которых назвал «хорошими пацанами».

«Я понял, как скучаю по любимому делу. Понял, как жизнь может измениться за секунду. Эти истины все знают, но думают, что их не коснется. Нужно быть аккуратным», - отметил Кокорин.

Напомним, суд в мае 2019 года отправил за решетку за две драки в центре Москвы Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и их друга Александра Протасовицкого в колонию на сроки от одного года пяти месяцев. Футболисты и Кокорин-младший освободились досрочно 17 сентября, а через несколько месяцев возобновили игры на профессиональном уровне.

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