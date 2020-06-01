МИД РФ: США нарушают права журналистов и собственную конституцию

Соединенные Штаты нарушают законные права журналистов и собственную конституцию. Об этом заявила представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя инцидент с корреспондентом РИА Новости в Миннеаполисе.

«То, что происходит сейчас в США в отношении всех журналистов - это не только нарушение их законных прав. Это в принципе нарушение как внутреннего американского законодательства, конституции американской, так и всех основополагающих международно-правовых документов», - сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Российский журналист Михаил Тургиев, освещавший протесты в Штатах, подвергся нападению со стороны полицейских. Они распылили ему и членам съемочной группы американского телеканала VICE в лицо слезоточивый газ после предъявления журналистского удостоверения.

Протесты в Миннеаполисе и других городах США вспыхнули из-за гибели 46-летнего афроамериканца. Полицейский применил к нему удушающий прием, в результате которого мужчина скончался.