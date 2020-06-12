В центре Москвы несколько домов остались без света из-за аварии

Из-за аварии на электросетях несколько домов в центре Москвы остались без света, сообщили в Единой диспетчерской службе. Электричества нет в районе Тверского бульвара и улицы Малая Никитская, 8/1. Не работают и светофоры.

В настоящее время ведутся работы по устранению аварии, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы обрушился фасад жилого дома 1940 года постройки. Пострадавших нет.