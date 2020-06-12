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Движение в Москве ограничат на несколько дней в связи с подготовками к репетициям Парада

Валентина Пескова
22:53 12.06.2020
До 15 июня на дорогах столицы будут перекрыты некоторые дороги, по которым в Москву будут прибывать колонны военной техники из Алабино.
Движение в Москве ограничат на несколько дней в связи с подготовками к репетициям Парада
© Фото: Руслан Кривобок, РИА Новости

В Москву начинает прибывать военная техника из воинской части в Алабино, которая будет участвовать в военном Параде к 75-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне 24 июня. В связи с этим до 15 июня на дорогах Москвы вводится ряд ограничений.

С 12 по 14 июня с 4.00 до 7.00 полные перекрытия планируются на первой Магистральной улице, Северном путепроводе, на 1-м, 2-м и 3-м Силикатном проездах, на Звенигородском шоссе, на улице Мневники, на улице Народного Ополчения, по проспекту Маршала Жукова, на Крылатской улице, по Карамышевскому мосту, а также на улице Нижние Мневники.

С 22.00 13 июня до 2.00 14 июня по мере прохождения колонны техники полностью перекроют парадную площадку Алабино, Минское шоссе, А107 Московское малое кольцо, внутреннюю сторону МКАД от Минского шоссе до Рублевского шоссе, также Рублевское шоссе, Крылатскую улицу, Осеннюю улицу, Крылатскую улицу и улицу Нижние Мневники.

Президент России Владимир Путин отложил проведение парада в честь 75-летия Победы из-за ситуации с распространением коронавируса. Девятого мая в российских городах прошли авиапарады и праздничные салюты. Позже глава государства поручил Минобороны начать подготовку к параду 24 июня.

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