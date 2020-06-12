Световое шоу и салюты: как прошла вечерняя часть празднований Дня России в стране

Грандиозное вечернее световое шоу прошло в Екатеринбурге по случаю праздника Дня России. Миллионы световых лучей образовали на площади города российский флаг и надпись «Екатеринбург». В триколор также окрасилось и здание с надписью «Мы Россия» и словами поздравления.

Различные геометрические образы и фигуры, которые двигались в пространстве, меняли цвет и форму изображали 300 световых приборов. Шоу сопровождалось музыкой российских композиторов.

Световое шоу увидели и жители столицы на на Манежной площади и Кремлевской набережной. Звучали слова благодарности в адрес врачей, волонтеров и всех тех, кто помогал в борьбе с пандемией. Для всех россиян поздравительная открытка появилась и на фасаде Останкинской телебашни.

В Махачкале, как и многих других российских городах, прошли праздничные салюты - небо озарилось яркими красками.

Сегодня Владимир Путин впервые принял участие в церемонии поднятия флага на Поклонной горе, а затем вручил золотые звезды Героям Труда. На Саяно-Шушенской ГЭС в честь Дня России с рекордным размахом появилось огромное граффити. В Севастополе было развернуто огромное полотно российского триколора. А на Красной площади прошел концерт для волонтеров, которые помогали во время пандемии.

День России ежегодно отмечается 12 июня с 1992 года. Именно в этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете страны.