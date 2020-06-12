Власти Миннеаполиса отменили режим ЧС

В Миннеаполисе отменен режим ЧС, который был введен из-за беспорядков после гибели Джорджа Флойда при задержании полицейскими. Решение было принято городским советом единогласно, сообщается на сайте горсовета.

В городе был введен не только режим ЧС, но и комендантский час. 30 мая власти уже не смогли контролировать увеличившиеся грабежи и протесты, поэтому приняли данную меру на несколько дней.

Гибель Флойда вызвала массовые беспорядки в Миннеаполисе и других городах после появления видео его задержания. Флойд был 46-летним чернокожим мужчиной, который умер в Миннеаполисе 25 мая после того, как полицейский прижал коленом его шею к асфальту и душил погибшего в течение десяти минут. Флойд в это время просил «не убивать его», и говорил, что не может дышать. Жестокое задержание было записано на видео. Четыре сотрудника, участвовавшие в инциденте, были уволены.

Данная история дала старт расследованиям в отношении аналогичных дел, связанных с применением удушающих приемов полицией.