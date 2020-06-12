Боевики за сутки обстреляли населенный пункт в Сирии
Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* за минувшие сутки обстреляли один населенный пункт в сирийской провинции Идлиб.
«Зафиксирован один обстрел населенного пункта Мелладжа в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации "Джебхат ан-Нусра"», - сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.
Контр-адмирал добавил, что подразделения российской военной полиции продолжают патрулирование в провинции Алеппо.
В соответствии с российско-турецкими договоренностямис 00:01 6 марта 2020 года на территории Идлибской зоны деэскалации введен режим прекращения огня.
«За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано», - уточнил он.
«Джебхат ан-Нусра»* - террористическая организация, запрещенная в РФ.