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Боевики за сутки обстреляли населенный пункт в Сирии

Ирина Егорова
22:20 12.06.2020
Подразделения российской военной полиции продолжают патрулирование в провинции Алеппо.
Боевики за сутки обстреляли населенный пункт в Сирии
© Фото: Handout ZUMAPRESS.com Globallookpress

Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* за минувшие сутки обстреляли один населенный пункт в сирийской провинции Идлиб.   

«Зафиксирован один обстрел населенного пункта Мелладжа в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации "Джебхат ан-Нусра"», - сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

Контр-адмирал добавил, что подразделения российской военной полиции продолжают патрулирование в провинции Алеппо.

В соответствии с российско-турецкими договоренностямис 00:01 6 марта 2020 года на территории Идлибской зоны деэскалации введен режим прекращения огня.

«За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано», - уточнил он.

«Джебхат ан-Нусра»* - террористическая организация, запрещенная в РФ.

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