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«Ограничения снимать пока рано»: Мурашко выступил за сохранение масочного режима

Ирина Егорова
21:52 12.06.2020
По оценке главы Минздрава, в целом ситуация с коронавирусом в России управляемая, однако масочный режим должен сохраняться в качестве профилактики.
«Ограничения снимать пока рано»: Мурашко выступил за сохранение масочного режима
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

Жаркая погода не влияет на активность коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По словам коллег из других стран, где температура воздуха уже давно прогрелась до высоких значений, погода не влияет на COVID-19.

Также он считает, полностью снимать введенные из-за пандемии коронавируса ограничения пока рано и выступил за сохранение масочного режима.

«Масочный режим должен сохраняться. Мы видим сегодня, что коэффициент репродукции даже в спокойных регионах плавающий», - сказал глава ведомства в эфире канала «Россия 24».

Следует не забывать о личных мерах безопасности, в связи с этим Мурашко порекомендовал пока избегать походов в гости, так как риск заразиться еще есть. 

Главный инфекционист ведомства ранее заявила, что о полной победе над коронавирусом в России говорить  еще рано». Риски распространения инфекции все еще сохраняются, но опасность значительно уменьшилась. 

С начала распространения инфекции в России число выявленных больных составило 511 423 случая.

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