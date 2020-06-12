Зеленский не сможет проводить личные встречи из-за коронавируса у его супруги

Глава Украины принял решение перейти на удаленный режим работы, так как у его супруги Елены Зеленской подтвержден коронавирус. Как пояснили в пресс-службе Владимира Зеленского, ситуации самоизоляции и карантина в Конституции Украины предусмотрены не были. Поэтому президент принял решение о специальном протоколе своей работы самостоятельно.

«Президент ограничивает круг физического общения, переводит совещания в онлайн-режим. Очные встречи, которые предусматривают личное общение с главой государства, на ближайшие дни исключаются», - сообщается на сайте офиса Зеленского.

Известно, что глава государства будет проходить медосмотр и тестирование на наличие коронавируса каждый день. Также Зеленский не будет принимать участие в массовых мероприятиях, и отменит свои рабочие поездки за пределы Киева. При этом круг личного общения президента Украины сужается к охране и ближайшим помощникам.

Ранее в офисе Зеленского сообщили, что его супруга Елена находится на амбулаторном лечении после положительного теста на коронавирус, а результаты аналогичного тестирования у украинского лидера и их детей - отрицательные.