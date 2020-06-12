Врач рассказал, сколько можно купаться в море и загорать на солнце

Только семь часов в сутки считаются благоприятными для отдыха на пляже.

«Оптимальное время нахождения на пляже - это с 8.00 до 12.30 и с 16.30 до 19.00», - рассказал врач Владимир Зайцев.

Нахождение на солнце в другие часы может грозить перегревом или обгоранием кожи.

При этом находиться в воде следует 10-15 минут, максимум -20, отметил врач.

Если пренебрегать данным правилом, то из-за долгого пребывания в соленой воде может пересушиться слизистая, что приведет к риниту или фарингиту.

При выборе пляжа стоит отдать предпочтение галечному, чтобы песок не попадал в нос и глотку, не застревал там и не вызывал впоследствии воспаления. В любом случае желательно промывать обычной водой нос и ротоглотку после купания в море, цитирует специалиста «Известия».

Курортный сезон в этом году все-таки состоится. Россияне смогут отправиться на отдых в Крым с 1 июля, но бронировать жилье можно уже сейчас, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.