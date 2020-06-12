В городах России идут тренировки военных парадов к 75-летию Победы

В крупных городах Российской Федерации полным ходом идут репетиции военных парадов в честь 75-летия Великой победы.

Расчеты Самарского гарнизона провели последний смотр на аэродроме перед прогоном на городских улицах. Механизированную колонну возглавят экспериментальные пикапы с пулеметами. В парадном строю - бронемашины «Тигр», модернизированные танки Т-72Б3 и реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Торнадо».

А в Новосибирске военнослужащие исполнили мечту детей, оставшихся без попечения родителей. Детям показали, как устроена военная техника. И вручили подарки.

Не стихает барабанная дробь и на плацу Суворовского училища в Екатеринбурге. Его воспитанники будут задавать ритм всему параду 24 июня. Тренировки проходят три раза в день.