В Севастополе развернули гигантский флаг на праздновании Дня России

В Севастополе по случаю праздника Дня России был развернут флаг длиною в 50 метров на территории Ансамбля мемориального комплекса «Сапун-гора».

В акции «Российский триколор» приняли участие сотрудники Севастопольского военно-исторического музея-заповедника совместно с волонтерами Победы.

«С разрешением Роспотребнадзора мы провели даннную акцию», - заявил директор Севастопольского военно-исторического музея-заповедника Николай Мусиенко.

По его словам, полотно сшили в 2017 году и составляет 52 метра в длину и 12 в ширину.

День России празднуют по всей стране. В честь праздника с рекордным размахом появилось огромное граффити на Саяно-Шушенской ГЭС. С борта МКС к соотечественникам обращаются космонавты. А в Санкт-Петербурге сборная Россия по гидрофлаю поднимает триколор над акваторией Невы. Праздник отмечают и в дагестанском Ботлихе, где Министерство обороны развернуло мобильный многопрофильный госпиталь. Местные артисты исполнили для военных медиков народные танцы на высоте 1 000 метров над уровнем моря. А жители столицы увидели яркое световое шоу на Манежной площади и Кремлевской набережной.