Буйство стихии: на Ставрополье ураган порвал провода, повредил крыши и опрокинул машины

В Ставропольском крае прошла настоящая стихия. Последствия грозы, дождя и шквалистого ветра с порывами до 20-23 м/с теперь устраняют сотрудники МЧС. Ураган повредил крыши, оборвал провода. Из-за непогоды произошла авария на федеральной трассе «Кавказ» в 40 км от Минеральных Вод. Ураган опрокинул 11 автомобилей.

Некоторые поселки, а также дома в Минеральных Водах и селе Гражданское остались без света. Ураган сопровождался сильным ливнем. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что автомобильные дворники не справляются с сильным дождем. На дороге образовалась «нулевая» видимость.