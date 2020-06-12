Снос памятников и переименование военных баз: чем для США может обернуться смерть Флойда

Новые расследования дел убийств афроамериканцев из-за удушения полицейскими в США могут вызвать новую волную беспорядков. Накануне в городе Сент-Пол в американском штате Миннесота протестующие снесли памятник Христофору Колумбу. Ранее протестующие города Ричмонд штата Виргиния снесли памятник Колумбу и утопили его в озере.

В Конгрессе собираются переименовать военные базы, названные в честь генералов, воевавших в армии конфедератов во время войны Севера и Юга, например, Форт Худ в Техасе и Форт Беннинг в Джорджии. Данную инициативу не оценил Дональд Трамп.

«Они хотят переименовать наши легендарные военные базы, где проходили обучение наши бойцы, чтобы выиграть две Мировые войны. Надеюсь, наши великие сенаторы-республиканцы не докатятся до такого», - написал он в Twitter.

Протестующие в основном сносят статуи тех людей, которые при жизни выступали за рабовладельчество. В частности, народный гнев уже не в первый раз испытывают на себе памятники солдатам и генералам Юга, которые принимали участие в Гражданской войне в США.