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Увеличить количество прогулок: как изменится жизнь пожилых людей после COVID-19

Валентина Пескова
20:29 12.06.2020
Доктор медицинских наук дал совет, как выйти из режима самоизоляции пожилым людям и сохранить бодрость духа.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress

Нахождение в замкнутом пространстве, которое вынужденно пережили люди пожилого возраста, находясь на карантине в связи с опасностью заболеть инфекцией коронавируса, способствует быстрому прогрессированию заболеваний,  связанных с возрастом. Как рассказал «Звезде» доктор медицинских наук Юрий Конев, в первую очередь у пожилых людей начинает еще больше развиваться старческая деменция.

Это связано с ограничением пространства и передвижения. Следующий, главный фактов - это исключение социальных контактов, что приводит к быстрому недостатку, когнитивного дефицита и быстрой деменции. Особенно в старших возрастных группах.

«Естественно, обостряются и другие болезни, которые начинают прогрессировать в период изоляции, потому никакого благотворного влияния изоляция не несет, несмотря на свою эпидемическую, направленность. Поэтому пожилым людям необходимо увеличивать прогулки на свежем воздухе. Так как  старческая немощь прогрессирует в период изоляции, надо ее хотя бы как-то преодолеть», - сказал специалист.

Медик посоветовал ходить в индивидуальном для каждого темпе,  который каждый определяет для себя сам в зависимости от самочувствия. Врач пояснил, что во время прогулки у пожилого человека не должно быть одышки, а пульс при этом должен составлять от 100 до 150 ударов в минуту. И, несмотря на то, что социальные контакты все же нужны, на период эпидемии их придется ограничить.

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