«Мы Россия! Мы вместе!»: летчики оставили россиянам небесное послание в честь праздника

Летчики пилотажной группы «Первый полет» необычным образом поздравили россиян с праздником.

«Мы Россия! Мы вместе!» - написали они в небе следом от самолетов.

Таким образом пилоты решили поддержать сограждан, которые оказались в трудной ситуации из-за новой коронавирусной инфекции, а также медиков и волонтеров, принимающих участие в борьбе с COVID-19.

Ранее подобные «небесные послания» также оставляли летчики. Например, в Москве самолеты «написали» призыв к соблюдению режима самоизоляции и попросили граждан остаться дома.

А в благодарность врачам неизвестные художники в подмосковном Подольске нарисовали краской огромное сердце, внутри которого сделали надпись «Спасибо врачам». Таким образом они поблагодарили медиков за их борьбу с коронавирусом. Надпись, кстати, хорошо видно из космоса.