В США создадут «единый центр обороны» для борьбы с протестами

Белый дом направит дополнительные силы для подавления беспорядков в стране. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь президента Дональда Трампа Кейли Макинани.

Она отметила, что глава государства провел совещания, на которых присутствовали министр обороны Марк Эспер, председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли и генпрокурор Уильям Барр.

«Будут дополнительные федеральные силы, которые разместят в стране», - сказала Макинани.

В стране собираются создать «единый центр обороны», который будет работать с властями штатов и муниципалитетов, уточнила она.

В США начались массовые беспорядки из-за гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Во время задержания полицейский надавил мужчине на шею ногой и не давал ему высвободиться в течение семи минут. Позднее Флойд скончался в больнице. Полицейского арестовали за убийство по неосторожности.