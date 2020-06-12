В США расследуют еще два аналогичных с Флойдом случая убийства афроамериканцев

После трагедии с Джорджом Флойдом в Миннеаполисе в США инициировали расследования еще двух случаев гибели афроамериканцев при задержании в результате удушающих приемов.

В марте в штате Вашингтон жестокость полицейских привела к гибели 33-летнего Мануэля Эллиса, который пытался проникнуть в чужой автомобиль. Его родственники предъявили видеозапись, на которой слышно, как Эллис не раз говорит, что не может дышать. Судебная экспертиза показала, что задержанный скончался от остановки дыхания в результате применения силы. Четверых сотрудников полиции, которые проводили задержание, временно отстранили от службы. Они указывают на то, что были вынуждены применить силу.

Еще одно дело касается задержания 42-летнего Деррика Скотта в Оклахоме, которое произошло год назад. На кадрах с нагрудной камеры наблюдения полицейского видно, как трое правоохранителей удерживают мужчину на земле, а он неоднократно повторяет, что не может дышать. В ответ полицейские лишь говорили, что мужчина врет и им все равно. Скотт так же как и Флойд, скончался.

Гибель Флойда вызвала массовые беспорядки в Миннеаполисе и других городах после появления видео его задержания. Флойд был 46-летним чернокожим мужчиной, который умер в Миннеаполисе 25 мая после того, как полицейский прижал коленом его шею к асфальту и душил погибшего в течение десяти минут. Флойд в это время просил «не убивать его», и говорил, что не может дышать. Жестокое задержание было записано на видео. Четыре сотрудника, участвовавшие в инциденте, были уволены.