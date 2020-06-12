Награды Героям труда, граффити на Саяно-Шушенской ГЭС и световое шоу на Манежной: как прошел День России

Глава Российской Федерации Владимир Путин сравнил сегодня любовь к Родине с любовью к матери. Эти чувства, по словам президента, испокон веков вдохновляют и на ратные подвиги, и на трудовые свершения. Владимир Путин в День России впервые принял участие в церемонии поднятия флага на Поклонной горе, а затем вручил золотые звезды Героям Труда. Среди тех, кто их получил из рук главы государства, худрук Малого театра Юрий Соломин и глава НИИ неотложной детской хирургии Леонид Рошаль.

Почетный караул стоит по стойке «смирно», когда под звуки государственного гимна триколор взмывает в небо.

«Здесь, на Поклонной горе, мы вспоминаем героев, защищавших Отечество, его свободу и независимость, и эта память едина и свята для всех поколений, для всего многонационального народа России», - говорит президент.

Вместе с Владимиром Путиным в парке Победы - Герои Труда. Их награждение - первая подобная церемония с участием президента и приглашенных лиц после начала эпидемии коронавируса.

«Эту награду не для красного слова я хочу разделить со всеми медицинскими работниками страны», - отметил глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Примета нового времени - Владимир Путин и Леонид Рошаль приветствуют друг друга локтями. Но после все равно обнимаются. И это тоже символично. Благодаря совместным усилиям властей и медиков ситуация с коронавирусом стабилизируется. В день самого молодого государственного праздника из окон россиян по всей стране развеваются флаги и звучат песни.

В честь День России с рекордным размахом появилось огромное граффити на Саяно-Шушенской ГЭС. Длина стилизованной надписи «Россия» - более 570 метров. Такого не делал никто в мире! 15 художников израсходовали более тысячи банок с краской.

День России празднуют по всей стране. И даже в космосе! С борта МКС к соотечественникам обращаются космонавты. А в Санкт-Петербурге сборная Россия по гидрофлаю поднимает триколор над акваторией Невы.

Праздник отмечают и в дагестанском Ботлихе, где Министерство обороны развернуло мобильный многопрофильный госпиталь. Местные артисты исполнили для военных медиков народные танцы на высоте 1000 метров над уровнем моря.

А жители столицы увидели яркое световое шоу на Манежной площади и Кремлевской набережной. Слова благодарности в адрес врачей, волонтеров и всех тех, кто помогал в борьбе с пандемией. Для всех россиян поздравительная открытка появилась и на фасаде Останкинской телебашни.

Главным местом празднования в Москве традиционно остается Красная площадь. Там проходит большой концерт, но зрителей в этом году сюда не пускают. Там находится волонтеры, которые помогали во время пандемии. У каждого с собой справка с отрицательным тестом на COVID-19. Безопасная дистанция. Это в том числе благодаря им уже можно беспрепятственно выходить из дома. И если не послушать в живую любимых исполнителей, то точно прогуляться в парке.