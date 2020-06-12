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«Россия модернизирует свои стратегические ядерные силы»: военный эксперт о значении новой подлодки «Князь Владимир»

Ирина Егорова
19:12 12.06.2020
Сегодня, 12 июня, ракетный подводный крейсер был принят в состав ВМФ РФ.
«Россия модернизирует свои стратегические ядерные силы»: военный эксперт о значении новой подлодки «Князь Владимир»
© Фото: Минобороны РФ

Вступление на вооружение ВМФ нового подводного ракетоносца «Князь Владимир» говорит о том, что Россия модернизирует свою стратегическую триаду, в том числе и морские ядерные силы.

«Это очень серьезное оружие, оружие стратегического класса, и оно свидетельствует о том, что Россия последовательно модернизирует и обновляет свою стратегическую триаду, в том числе и морские стратегические ядерные силы», - рассказал военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Он добавил, что три подводных ракетоносца проекта 955 - «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах» - уже несут боевую службу в составе ядерных сил Северного и Тихоокеанского флотов. «Князь Владимир» является четвертым, модернизированным по проекту 955А. Эксперт добавил, что «Князь Владимир» вооружен 16 межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава», передает «360».

Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта 955А (шифр «Борей-А») 12 июня  вошел в боевой состав Военно-морского флота России. Сегодня прошла торжественная церемония подъема государственного флага.

К-549 «Князь Владимир» - российская атомная подводная лодка стратегического назначения, относящаяся к четвертому поколению. Четвертый корабль проекта 955 «Борей» и первый, построенный по модернизированному проекту 955А (09 552), «Борей-А».

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